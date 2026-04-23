Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lohnender Lufthansa-Einstieg?
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23.04.2026 10:03:25
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,74 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Lufthansa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,266 Lufthansa-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,83 EUR, da sich der Wert einer Lufthansa-Aktie am 22.04.2026 auf 7,48 EUR belief. Mit einer Performance von -23,17 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 9,24 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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