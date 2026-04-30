Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lohnender Lufthansa-Einstieg?
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30.04.2026 10:03:37
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Lufthansa-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Lufthansa-Aktie an diesem Tag bei 7,66 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 130,489 Lufthansa-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lufthansa-Papiers auf 7,11 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 928,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,20 Prozent verringert.
Lufthansa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images
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