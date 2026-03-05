Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Investment im Blick
|
05.03.2026 10:03:31
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: Wäre ein Investment in Lufthansa vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?
Vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,38 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 193,007 Lufthansa-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (8,39 EUR), wäre das Investment nun 10 006,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,07 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Lufthansa eine Marktkapitalisierung von 9,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
18:18
|Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
14:00
|Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern (dpa-AFX)
|
14:00
|Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07:59
|ROUNDUP: Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet (dpa-AFX)