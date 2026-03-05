MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: Wäre ein Investment in Lufthansa vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lufthansa-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,38 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 193,007 Lufthansa-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (8,39 EUR), wäre das Investment nun 10 006,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,07 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Lufthansa eine Marktkapitalisierung von 9,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at