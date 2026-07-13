Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Profitable Porsche Automobil-Investition?
|
13.07.2026 10:04:05
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 13.07.2025 wurde das Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,866 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,90 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 10.07.2026 auf 27,18 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 77,90 EUR entspricht einer negativen Performance von 22,10 Prozent.
Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
10.07.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26