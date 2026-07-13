MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 13.07.2025 wurde das Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Porsche Automobil-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,866 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,90 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 10.07.2026 auf 27,18 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 77,90 EUR entspricht einer negativen Performance von 22,10 Prozent.

Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at