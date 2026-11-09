Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Profitabler Porsche Automobil-Einstieg?
|
09.11.2026 10:03:46
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Porsche Automobil-Papiers betrug an diesem Tag 44,44 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche Automobil-Aktie investiert, befänden sich nun 225,023 Porsche Automobil-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 26,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 879,84 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 41,20 Prozent.
Der Porsche Automobil-Wert an der Börse wurde auf 8,00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|26,06
|0,42%