MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Porsche Automobil-Papiers betrug an diesem Tag 44,44 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche Automobil-Aktie investiert, befänden sich nun 225,023 Porsche Automobil-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 26,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 879,84 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 41,20 Prozent.

Der Porsche Automobil-Wert an der Börse wurde auf 8,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at