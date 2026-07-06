MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Porsche Automobil gewesen.

Das Porsche Automobil-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 40,48 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 247,036 Porsche Automobil-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 991,11 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 03.07.2026 auf 28,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil belief sich zuletzt auf 8,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at