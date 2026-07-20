Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Porsche Automobil-Anlage im Blick 20.07.2026 10:04:24

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 20.07.2023 wurden Porsche Automobil-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Porsche Automobil-Papier bei 54,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,505 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 27,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 504,44 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,56 Prozent.

Der Marktwert von Porsche Automobil betrug jüngst 8,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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