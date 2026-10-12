Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Langfristige Performance 12.10.2026 10:03:45

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Porsche Automobil-Papier bei 47,10 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche Automobil-Aktie investiert, befänden sich nun 21,231 Porsche Automobil-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (25,09 EUR), wäre die Investition nun 532,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,73 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Porsche Automobil belief sich jüngst auf 7,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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