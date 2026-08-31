MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Porsche Automobil-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag bei 45,43 EUR. Bei einem Porsche Automobil-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,014 Porsche Automobil-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie auf 28,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 630,71 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 36,93 Prozent.

Insgesamt war Porsche Automobil zuletzt 8,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at