MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Porsche Automobil-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 201,248 Porsche Automobil-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 562,49 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 14.08.2026 auf 27,64 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 44,38 Prozent.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 8,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at