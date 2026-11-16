Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Profitables Porsche Automobil-Investment?
|
16.11.2026 10:03:29
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 84,58 EUR wert. Bei einem Porsche Automobil-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,182 Porsche Automobil-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche Automobil-Aktie auf 24,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil bezifferte sich zuletzt auf 7,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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