Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Lohnende Porsche Automobil-Investition? 02.11.2026 10:03:52

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Porsche Automobil eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 02.11.2025 wurde das Porsche Automobil-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,46 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,019 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Porsche Automobil-Papiere wären am 30.10.2026 742,89 EUR wert, da der Schlussstand 25,60 EUR betrug. Damit wäre die Investition 25,71 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Porsche Automobil betrug jüngst 7,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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