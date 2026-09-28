Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Profitable Porsche Automobil-Anlage? 28.09.2026 10:03:45

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Porsche Automobil-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44,83 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 223,090 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 25,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 749,02 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,51 Prozent verringert.

Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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