Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Profitable Porsche Automobil-Anlage?
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28.09.2026 10:03:45
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 44,83 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 223,090 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 25,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 749,02 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,51 Prozent verringert.
Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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