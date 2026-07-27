Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Rentable Porsche Automobil-Anlage? 27.07.2026 10:04:12

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Porsche Automobil-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Porsche Automobil-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 89,20 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 112,108 Porsche Automobil-Papiere. Die gehaltenen Porsche Automobil-Anteile wären am 24.07.2026 3 038,12 EUR wert, da der Schlussstand 27,10 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 3 038,12 EUR entspricht einer negativen Performance von 69,62 Prozent.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 8,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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