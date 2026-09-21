Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Rentable Porsche Automobil-Anlage? 21.09.2026 10:03:43

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Porsche Automobil-Investment verlieren können.

Das Porsche Automobil-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag 81,82 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,222 Porsche Automobil-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 347,35 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 18.09.2026 auf 28,42 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 65,27 Prozent.

Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 27,47 -2,21% Porsche Automobil Holding SE

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