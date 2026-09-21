Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Rentable Porsche Automobil-Anlage?
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21.09.2026 10:03:43
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil von vor 5 Jahren angefallen
Das Porsche Automobil-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Porsche Automobil-Anteile an diesem Tag 81,82 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,222 Porsche Automobil-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 347,35 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 18.09.2026 auf 28,42 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 65,27 Prozent.
Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.09.26
|Porsche: Zweifel am Sparkurs - weitere 4000 Jobs bedroht (Spiegel Online)
|
18.09.26
|VW warns of hit of up to €10bn from Porsche writedown and restructuring costs (Financial Times)
|
18.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.09.26
|EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2026 (EQS Group)
|
18.09.26
|EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Adjustment of the forecast for the adjusted group result after tax 2026 (EQS Group)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
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