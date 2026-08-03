MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: Hätte sich eine Porsche vz-Investition von vor einem Jahr gerechnet?

Vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Porsche vz-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Porsche vz-Anteile letztlich bei 42,51 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Porsche vz-Aktie investierten, hätten nun 23,524 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche vz-Aktie auf 42,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 998,35 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,16 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Porsche vz einen Börsenwert von 38,36 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wagte die Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines Porsche vz-Anteils lag damals bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at