MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Porsche vz von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Porsche vz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Porsche vz-Anteile letztlich bei 41,26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 242,365 Porsche vz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 357,25 EUR, da sich der Wert einer Porsche vz-Aktie am 05.06.2026 auf 46,86 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,57 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Porsche vz eine Marktkapitalisierung von 42,08 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 wagte die Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Porsche vz-Anteils belief sich damals auf 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at