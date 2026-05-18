Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Performance im Blick
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18.05.2026 10:04:29
MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Porsche vz-Papier statt. Der Schlusskurs der Porsche vz-Anteile betrug an diesem Tag 115,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,881 Porsche vz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 023,46 EUR, da sich der Wert einer Porsche vz-Aktie am 15.05.2026 auf 46,31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,77 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Porsche vz einen Börsenwert von 41,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Porsche vz-Anteils fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Porsche vz-Papiers lag beim Börsengang bei 84,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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