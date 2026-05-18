MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Porsche vz-Papier statt. Der Schlusskurs der Porsche vz-Anteile betrug an diesem Tag 115,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,881 Porsche vz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 023,46 EUR, da sich der Wert einer Porsche vz-Aktie am 15.05.2026 auf 46,31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,77 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Porsche vz einen Börsenwert von 41,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Porsche vz-Anteils fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Porsche vz-Papiers lag beim Börsengang bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at