Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 13.04.2026 10:03:42

MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche vz von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 13.04.2025 wurden Porsche vz-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Porsche vz-Papier letztlich bei 43,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,294 Porsche vz-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 40,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,88 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 93,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,12 Prozent.

Porsche vz wurde am Markt mit 36,06 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Porsche vz-Papiere an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Damals wurde der erste Kurs des Porsche vz-Papiers bei 84,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Analysen
14.04.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
13.04.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,91 -0,05% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht krädtig an
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen