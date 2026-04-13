Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Langfristige Performance
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13.04.2026 10:03:42
MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche vz von vor einem Jahr verloren
Am 13.04.2025 wurden Porsche vz-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Porsche vz-Papier letztlich bei 43,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,294 Porsche vz-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 40,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,88 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 93,88 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,12 Prozent.
Porsche vz wurde am Markt mit 36,06 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Porsche vz-Papiere an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Damals wurde der erste Kurs des Porsche vz-Papiers bei 84,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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