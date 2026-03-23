Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Lukrative Porsche vz-Investition?
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23.03.2026 10:04:34
MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Porsche vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche vz-Anteile betrug an diesem Tag 115,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,869 Porsche vz-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 31,55 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 20.03.2026 auf 36,31 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 31,55 EUR, was einer negativen Performance von 68,45 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Porsche vz eine Börsenbewertung in Höhe von 31,55 Mrd. Euro. Am 29.09.2022 fand der erste Handelstag der Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Porsche vz-Aktie wurde der Erstkurs mit 84,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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