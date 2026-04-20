MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Porsche vz-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Porsche vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 113,10 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Porsche vz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,842 Porsche vz-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 43,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 384,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,58 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Porsche vz belief sich jüngst auf 38,07 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Porsche vz-Papiers fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Porsche vz-Anteils belief sich damals auf 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at