MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Porsche vz-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Porsche vz-Anteile 47,16 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Porsche vz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,204 Porsche vz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (41,60 EUR), wäre die Investition nun 882,10 EUR wert. Mit einer Performance von -11,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Porsche vz eine Börsenbewertung in Höhe von 36,85 Mrd. Euro. Die Porsche vz-Aktie wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Porsche vz-Papiers lag damals bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at