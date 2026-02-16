Porsche vz. Aktie

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

Rentable Porsche vz-Investition? 16.02.2026 10:03:48

MDAX-Wert Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.02.2025 wurden Porsche vz-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Porsche vz-Papier bei 56,94 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Porsche vz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,562 Porsche vz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 734,11 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 13.02.2026 auf 41,80 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 26,59 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz bezifferte sich zuletzt auf 37,43 Mrd. Euro. Das Porsche vz-Papier wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Porsche vz-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

22.01.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
21.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
21.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
