Investoren, die vor Jahren in Porsche vz-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.02.2025 wurden Porsche vz-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Porsche vz-Papier bei 56,94 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Porsche vz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,562 Porsche vz-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 734,11 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 13.02.2026 auf 41,80 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 26,59 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz bezifferte sich zuletzt auf 37,43 Mrd. Euro. Das Porsche vz-Papier wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Porsche vz-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at