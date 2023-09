MDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes ProSiebenSat1 Media SE-Investment eingefahren

Wer vor Jahren in ProSiebenSat1 Media SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,08 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ProSiebenSat1 Media SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,118 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,33 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 22,84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte ProSiebenSat1 Media SE einen Börsenwert von 1,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at