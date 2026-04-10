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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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Profitabler PUMA SE-Einstieg? 10.04.2026 10:03:36

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PUMA SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,40 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, befänden sich nun 51,546 PUMA SE-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (24,32 EUR), wäre die Investition nun 1 253,61 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 253,61 EUR entspricht einer Performance von +25,36 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PUMA SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

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