MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PUMA SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die PUMA SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,86 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 503,525 PUMA SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,26 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 719,03 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE belief sich zuletzt auf 3,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at