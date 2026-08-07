PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Langfristige Performance
|
07.08.2026 10:03:56
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,73 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5,640 PUMA SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 27,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,03 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 154,03 EUR, was einer positiven Performance von 54,03 Prozent entspricht.
Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PUMA SE
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