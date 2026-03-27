MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen PUMA SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52,52 EUR. Bei einem PUMA SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,404 PUMA SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.03.2026 gerechnet (21,56 EUR), wäre das Investment nun 4 105,10 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 4 105,10 EUR, was einer negativen Performance von 58,95 Prozent entspricht.

PUMA SE war somit zuletzt am Markt 3,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at