PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Rentabler PUMA SE-Einstieg?
|
06.03.2026 10:03:46
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PUMA SE-Anteile 83,66 EUR wert. Bei einem PUMA SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,531 PUMA SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 22,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 703,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,96 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte PUMA SE einen Börsenwert von 3,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SE
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|22,35
|-1,63%
