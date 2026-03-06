PUMA Aktie

PUMA

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Rentabler PUMA SE-Einstieg? 06.03.2026 10:03:46

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PUMA SE-Anteile 83,66 EUR wert. Bei einem PUMA SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,531 PUMA SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 22,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 703,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,96 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte PUMA SE einen Börsenwert von 3,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

05.03.26 PUMA Outperform Bernstein Research
02.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 PUMA Neutral UBS AG
27.02.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 22,35 -1,63% PUMA SE

