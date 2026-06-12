MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PUMA SE-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren PUMA SE-Anteile an diesem Tag 21,75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 45,977 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 1 277,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,79 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,77 Prozent.

Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at