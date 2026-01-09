MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren verloren

PUMA Aktie
Am 09.01.2021 wurden PUMA SE-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 88,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,129 PUMA SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PUMA SE-Aktie auf 24,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,51 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 72,49 Prozent.
Jüngst verzeichnete PUMA SE eine Marktkapitalisierung von 3,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
