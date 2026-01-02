MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit PUMA SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das PUMA SE-Papier bei 56,52 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investierten, hätten nun 176,929 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 30.12.2025 3 945,51 EUR wert, da der Schlussstand 22,30 EUR betrug. Mit einer Performance von -60,54 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

PUMA SE wurde am Markt mit 3,24 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at