MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen PUMA SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,75 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 0,993 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 21,84 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Papiers am 17.09.2026 auf 22,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,16 Prozent.

PUMA SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at