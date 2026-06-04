RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Rentable RATIONAL-Anlage?
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04.06.2026 10:04:00
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das RATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das RATIONAL-Papier bei 421,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,728 RATIONAL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RATIONAL-Aktie auf 654,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 529,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,30 Prozent erhöht.
RATIONAL wurde am Markt mit 7,35 Mrd. Euro bewertet. Das RATIONAL-IPO fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie belief sich damals auf 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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