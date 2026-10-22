RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lukrativer RATIONAL-Einstieg?
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22.10.2026 10:03:22
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit RATIONAL-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die RATIONAL-Aktie letztlich bei 475,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,104 Anteile im Depot. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 21.10.2026 1 319,31 EUR wert, da der Schlussstand 627,00 EUR betrug. Mit einer Performance von +31,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
RATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|620,00
|0,24%
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