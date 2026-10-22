RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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Lukrativer RATIONAL-Einstieg? 22.10.2026 10:03:22

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit RATIONAL-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die RATIONAL-Aktie letztlich bei 475,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,104 Anteile im Depot. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 21.10.2026 1 319,31 EUR wert, da der Schlussstand 627,00 EUR betrug. Mit einer Performance von +31,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

RATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,99 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
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RATIONAL AG 620,00 0,24% RATIONAL AG

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