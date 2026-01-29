RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem RATIONAL-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 628,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,924 RATIONAL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des RATIONAL-Papiers auf 662,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 541,40 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,41 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,74 Mrd. Euro. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines RATIONAL-Anteils lag damals bei 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
