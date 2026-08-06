RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|RATIONAL-Performance im Blick
|
06.08.2026 10:03:55
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr eingebracht
Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 635,50 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,736 RATIONAL-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 747,44 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Anteils am 05.08.2026 auf 683,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,47 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,73 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Damals wurde der erste Kurs der RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|663,00
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.