MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie gebracht.

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 635,50 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,736 RATIONAL-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 747,44 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Anteils am 05.08.2026 auf 683,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,73 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Damals wurde der erste Kurs der RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at