Heute vor 10 Jahren wurden RATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 427,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,392 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des RATIONAL-Papiers auf 610,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 269,01 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 42,69 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,00 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des RATIONAL-Papiers belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at