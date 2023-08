MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in RATIONAL abgeworfen

Vor Jahren in RATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades RATIONAL-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 224,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,454 RATIONAL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 251,39 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Anteils am 30.08.2023 auf 703,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 212,51 Prozent vermehrt.

Am Markt war RATIONAL jüngst 7,91 Mrd. Euro wert. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der RATIONAL-Anteilsschein bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at