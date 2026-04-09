MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden RATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 467,75 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,214 RATIONAL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 682,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,91 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 145,91 EUR, was einer positiven Performance von 45,91 Prozent entspricht.

RATIONAL war somit zuletzt am Markt 7,23 Mrd. Euro wert. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer RATIONAL-Aktie auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at