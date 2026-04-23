MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren RATIONAL-Anteile 646,50 EUR wert. Bei einem RATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,468 RATIONAL-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.04.2026 10 262,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 663,50 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent.

Zuletzt ergab sich für RATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 7,73 Mrd. Euro. RATIONAL-Papiere wurden am 03.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at