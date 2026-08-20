MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RATIONAL-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde die RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 918,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RATIONAL-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,088 RATIONAL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RATIONAL-Aktie auf 620,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 674,79 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 32,52 Prozent.

Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,98 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Papiere an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der erste festgestellte Kurs des RATIONAL-Papiers lag damals bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at