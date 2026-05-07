RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|RATIONAL-Performance im Blick
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07.05.2026 10:03:46
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 07.05.2016 wurde die RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die RATIONAL-Anteile bei 430,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,326 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen RATIONAL-Anteile wären am 06.05.2026 1 527,91 EUR wert, da der Schlussstand 657,00 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 52,79 Prozent.
RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,09 Mrd. Euro gelistet. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer RATIONAL-Aktie auf 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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