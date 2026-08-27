MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der RATIONAL-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RATIONAL-Aktie bei 445,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,472 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 14 325,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 637,50 EUR belief. Mit einer Performance von +43,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,18 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at