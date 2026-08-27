RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Lukratives RATIONAL-Investment?
|
27.08.2026 10:03:21
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der RATIONAL-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RATIONAL-Aktie bei 445,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,472 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 14 325,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 637,50 EUR belief. Mit einer Performance von +43,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7,18 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der RATIONAL-Aktie bei 35,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
20.08.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.08.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|ROUNDUP: Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Rational nach Zahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
Analysen zu RATIONAL AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|629,00
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.