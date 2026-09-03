RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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RATIONAL-Performance 03.09.2026 10:04:02

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in RATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit RATIONAL-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 629,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,159 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,09 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Anteils am 02.09.2026 auf 617,50 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,91 Prozent verringert.

RATIONAL wurde am Markt mit 7,08 Mrd. Euro bewertet. Am 03.03.2000 wagte die RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der RATIONAL-Aktie lag damals bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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