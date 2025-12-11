RATIONAL Aktie

Profitables RATIONAL-Investment? 11.12.2025 10:03:31

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 718,00 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 13,928 Anteile im Depot. Die gehaltenen RATIONAL-Aktien wären am 10.12.2025 8 690,81 EUR wert, da der Schlussstand 624,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,09 Prozent eingebüßt.

RATIONAL wurde am Markt mit 7,05 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des RATIONAL-Papiers fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines RATIONAL-Anteils bei 35,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

08.12.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
05.12.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
28.11.25 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.11.25 RATIONAL Neutral UBS AG
