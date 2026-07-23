RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Frühe Anlage
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23.07.2026 10:03:24
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren RATIONAL-Anteile an diesem Tag 899,80 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,111 RATIONAL-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,85 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 22.07.2026 auf 637,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,15 Prozent verringert.
RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,14 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des RATIONAL-Anteils belief sich damals auf 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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