RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Rentables RATIONAL-Investment?
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15.10.2026 10:03:22
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RATIONAL-Papier an diesem Tag 792,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 0,126 RATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 609,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 76,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,06 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von RATIONAL bezifferte sich zuletzt auf 6,86 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein RATIONAL-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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