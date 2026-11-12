RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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Rentables RATIONAL-Investment? 12.11.2026 10:03:23

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in RATIONAL gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das RATIONAL-Papier an diesem Tag 880,40 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 1,136 RATIONAL-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 630,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 716,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,38 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von RATIONAL bezifferte sich zuletzt auf 7,11 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein RATIONAL-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: RATIONAL

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