RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Investmentbeispiel
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30.04.2026 10:03:37
MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren bedeutet
Am 30.04.2021 wurde das RATIONAL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen RATIONAL-Anteile an diesem Tag bei 693,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,144 RATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,20 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 29.04.2026 auf 639,50 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,80 Prozent verringert.
Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,31 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des RATIONAL-Anteils fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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